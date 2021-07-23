Депутаты задумались о возвращении графы «национальность» в паспорт

В комитете Государственной думы по делам национальностей несколько раз обсуждали тему о введении графы «национальность» в паспорт. Об этом председатель комитета Ильдар Гильмутдинов рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, быстрого решения по этому вопросы нет. Однако представители ряда коренных народов хотели бы иметь такую графу, так как у них есть законодательные преференции, которые требуется подтверждать документами.

Кто-то говорит: зачем это нужно? Что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы, — отметил он.

Депутат напомнил, что жители Татарстана могут получить указание в паспорте фамилии, имени и общества на татарском языке.

Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность, — подчеркнул он.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в паспортах по желанию. Обязательными в нём остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан.