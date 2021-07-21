Штампы в паспорте о браке и детях стали необязательными

Большинство штампов в паспорт начали ставить по желанию заявителя. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернат-портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Обязательными остались отметки о воинской обязанности (для совершеннолетних россиян) и о регистрации по месту жительства.

Печати о регистрации и расторжении брака, наличии детей возрастом до 14 лет, ранее выданных паспортах, группе крови и ИНН стали добровольными. Ранее по желанию ставились только два последних штампа, остальные были обязательными.

С 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Сейчас на оформление паспорта отводится 10 дней, если документы поданы гражданином по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях. Согласно постановлению, срок оформления документа сократится до пяти рабочих дней вне зависимости от того, где подано заявление.

Власти упростили процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. В частности, подать заявление о регистрации по месту жительства можно будет онлайн через портал госуслуг.