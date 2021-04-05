Жириновский назвал «унижающей» песню Манижи на Евровидение

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Владимир Жириновский пояснил, чем именно ему не нравится песня Манижи, с которой она будет представлять Россию на Евровидении. Конкретно политика не устраивает текст, который, по его мнению, унижает «достоинство русского человека».

Лидер ЛДПР раскритиковал и коллег по Госдуме, которые не принимают никаких действий.

Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы... Вот такие оценки русской женщины действительно не подходят, чтобы представлять страну на фестивале. В песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человек. А комитет по культуре Госдумы опять спит, никак не реагирует, — заметил Жириновский в своём Telegram-канале.

При этом политик заверил, что его критика никаким образом не связана с национальностью певицы и касается исключительно содержания композиции.

Негативно до этого о песне Манижи высказывался и сенатор Алексей Пушков. Политик, мнение которого важно для большинства россиян, назвал композицию певицы «барахлом», которое «начнут пиарить и уже усиленно пиарят».

Ранее NEWS.ru сообщал, что унижающие достоинство женщин песни недостойны международных конкурсов, заявили в РПЦ, имея в виду композицию Russian Women, с которой Манижа выступит на Евровидении-2021. Евровидение в этом году пройдёт 18–22 мая в Роттердаме. В 2020 году его отменили из-за пандемии.