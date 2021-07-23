На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт

Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом сообщается на сайте парламента.
Законопроект
Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.