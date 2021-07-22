Россия подала первую в своей истории жалобу в ЕСПЧ

Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

По мнению российской стороны, нарушения Украиной Европейской конвенции о правах человека заключаются в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе, а также в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «захвате» Чёрного мор. Он отметил, что РФ хочет превратить Чёрное море в своё «внутреннее озеро».