Украина обвинила Россию в «захвате» Чёрного моря

Россия хочет превратить Чёрное море в своё «внутреннее озеро», захватив его. Но Украина готова разрушить эти планы. Власти уже решили, как они это сделают. Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своём Facebook.

Согласно плану внешнеполитического ведомства, Украина должна объединить свои усилия с Грузией, Молдавией, участниками НАТО и другими странами в борьбе с Россией. Если этого не произойдёт Москва поделит море пополам и «начнёт полностью властвовать в своей зоне».

Он считает, что если Украину, Грузию и Молдавию возьмут в состав ЕС, то это поможет обеспечить безопасность Черноморского региона и континента в целом.

Всё больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы, и это очень радует, — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом для мирового сообщества должна стать безопасность в Черноморском регионе.