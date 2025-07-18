В Дагестане дети бесчеловечно поступили с кошкой В Махачкале двое детей облили кошку бензином и подожгли

В Махачкале двое несовершеннолетних облили бензином кошку и подожгли ее, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Азиза Алиева.

По данным источника, дети подожгли животное и затем убежали с места происшествия. Горящая кошка некоторое время бегала по подъезду, но, к счастью, животное выжило.

Отмечается, что ранее эти же несовершеннолетние причинили жестокое насилие другому животному — беременной кошке они выкололи глаза. Известно, что мать детей сейчас находится в Турции, а местонахождение отца неизвестно.

До этого в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы рабочие заживо закопали двух кошек, случайно забравшихся в яму. Происшествие случилось во время ремонта теплотрассы.

Ранее в подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля. После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.