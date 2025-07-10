В Химках мужчина избавился от собаки, привязав ее к колесу чужого авто

В Химках мужчина избавился от собаки, привязав ее к колесу чужого авто Житель Химок привязал свою собаку к заднему колесу чужого автомобиля и уехал

В подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля, пишет Telegram-канал «Типичные Химки». После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.

Уточняется, что печальная история произошла в ЖК «Солнечная система». На кадрах видно, как бывший владелец пса выводит питомца из своего автомобиля и привязывает хвостатого к другой машине, по всей видимости, выбранной случайным образом. Ничего не подозревающая собака бегает вокруг мужчины, пытаясь понять, что делает хозяин.

На данный момент пес в безопасности, его отвязали местные жители. Сообщается, что на помощь пришли волонтеры. По их словам, брошенное животное — щенок.

Накануне, 9 июля, сообщалось, что в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне. Люди успели эвакуироваться до того, как их дома были разрушены. Таким образом были спасены 67 жизней.

Ранее стало известно, что домашние животные, особенно кошки и собаки, сильно привязываются к своим владельцам и могут тяжело переживать разлуку. Для эмоционального благополучия питомца важно распознать признаки тоски и принять меры для снижения стресса у животных.