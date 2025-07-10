Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 19:03

В Химках мужчина избавился от собаки, привязав ее к колесу чужого авто

Житель Химок привязал свою собаку к заднему колесу чужого автомобиля и уехал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля, пишет Telegram-канал «Типичные Химки». После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.

Уточняется, что печальная история произошла в ЖК «Солнечная система». На кадрах видно, как бывший владелец пса выводит питомца из своего автомобиля и привязывает хвостатого к другой машине, по всей видимости, выбранной случайным образом. Ничего не подозревающая собака бегает вокруг мужчины, пытаясь понять, что делает хозяин.

На данный момент пес в безопасности, его отвязали местные жители. Сообщается, что на помощь пришли волонтеры. По их словам, брошенное животное — щенок.

Накануне, 9 июля, сообщалось, что в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне. Люди успели эвакуироваться до того, как их дома были разрушены. Таким образом были спасены 67 жизней.

Ранее стало известно, что домашние животные, особенно кошки и собаки, сильно привязываются к своим владельцам и могут тяжело переживать разлуку. Для эмоционального благополучия питомца важно распознать признаки тоски и принять меры для снижения стресса у животных.

Химки
Подмосковье
животные
собака
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии
Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.