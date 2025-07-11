Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 17:14

Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы рабочие заживо закопали двух кошек, случайно забравшихся в яму, пишет 360.ru со ссылкой на местных жителей. Происшествие случилось во время ремонта теплотрассы.

Кошек искали везде, услышали звуки из-под земли, начали обзвон всех служб — ни одна не отозвалась. Восемь дней пытались легально решить вопрос, но ничего не получилось, пришлось ночью самим копать. Истощены, но поели и попили. Хорошо, в трубах была вода — так бы не выжили, — рассказала местная жительница.

Горожане также отметили, что рабочие видели животных в яме, однако это их никак не остановило. По словам местных жителей, привитые и стерилизованные кошки уже десять лет обитают в подвале одного из жилых домов на Лермонтовском проспекте. У них даже есть клички — Буся и Маша.

Ранее в подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля. После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.

животные
кошки
Москва
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как сэкономить в отпуске: практичные советы для путешественников
«Так дела не делаются»: сенатор Чижов о 18-м пакете санкций ЕС
Нейропсихолог дал советы, как защитить себя от пассивной агрессии
Путин утвердил основы языковой политики России
Трамп приступил к масштабному разгону сотрудников Госдепа США
Петербурженка взыскала миллионы с УК из-за протекшей крыши
Снос памятника советским воинам довел молдаван до протеста
Россия выдала Латвии сбежавшего педофила
Гимнастам из РФ позволили повторно подавать заявки на нейтральный статус
Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле
Актриса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Белоруссия подготовила песню для международного конкурса «Интервидение»
В США рассказали, как поведет себя Путин в ответ на давление Трампа
Раскрыто, можно ли привлечь таксопарки к ответственности за завышение цен
Пробы воды на побережье Черного моря показали неожиданные результаты
Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше
Инвалид в российском регионе избивал битой ребенка ради шантажа
Раскрыто, куда делись соратники Маска в DOGE после его ухода с госслужбы
Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы
Минюст внес в реестр нежелательных организаций Йельский университет
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.