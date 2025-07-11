Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы

В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы рабочие заживо закопали двух кошек, случайно забравшихся в яму, пишет 360.ru со ссылкой на местных жителей. Происшествие случилось во время ремонта теплотрассы.

Кошек искали везде, услышали звуки из-под земли, начали обзвон всех служб — ни одна не отозвалась. Восемь дней пытались легально решить вопрос, но ничего не получилось, пришлось ночью самим копать. Истощены, но поели и попили. Хорошо, в трубах была вода — так бы не выжили, — рассказала местная жительница.

Горожане также отметили, что рабочие видели животных в яме, однако это их никак не остановило. По словам местных жителей, привитые и стерилизованные кошки уже десять лет обитают в подвале одного из жилых домов на Лермонтовском проспекте. У них даже есть клички — Буся и Маша.

Ранее в подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля. После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.