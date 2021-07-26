Эксперты раскритиковали идею внести в паспорт графу «национальность»

Предложение ввести графу «национальность» в паспортах является популизмом в преддверии думских выборов. Об этом в беседе с Lenta.ru заявили депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Валерий Рашкин и политолог Глеб Павловский.

Как рассказал Рашкин, фракция КПРФ уже несколько раз вносила предложение о введении подобной графы, однако его каждый раз отклоняла партия власти. По его словам, даже представители нерусской национальности в «Единой России» выступали категорически против.

Рашкин отметил, что сейчас эта идея стала привлекательной, поскольку «Единая Россия» стремится создать себе позитивный имидж.

А теперь, понимая, что эта строчка вполне привлекательна, «Единая Россия» решила вбросить популистскую идею перед выборами, чтобы хоть как-то поднять свой крайне низкий рейтинг, — считает депутат.

Он также уверен, что, скорее всего, уже после выборов предложение снова будет отклонено.

В свою очередь политолог Глеб Павловский считает, что ввод графы «национальность» может спровоцировать конфликты между людьми разной этнической принадлежности.

Многие начнут чего-то ждать или требовать, например, большей власти в ущерб другому. Это довольно нелепо и опасно, — заключил Павловский.

Как ранее сообщалось, предложение о возвращении в паспорт графы «национальность» выдвинул председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, быстрого решения по этому вопросу нет. Однако представители ряда коренных народов задумываются о том, что хотели бы вернуть такую графу, так как у них есть законодательные преференции, которые требуется подтверждать документами.