День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:22

Осужденный за незаконную охоту депутат задумался о возвращении в Госдуму

Валерий Рашкин может участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Валерий Рашкин Валерий Рашкин Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Лишенный мандата после дела о незаконной охоте экс-депутат Валерий Рашкин может вернуться в Госдуму в 2026 году, сообщают «Ведомости». По данным издания, его рассматривают как возможного кандидата от Иркутской области, где у КПРФ появилось вакантное место после назначения Михаила Щапова аудитором Счетной палаты.

Как уточнил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, вопрос об участии в выборах в Госдуму будет решаться после обсуждений в кадровой комиссии и президиуме съезда партии. Он также отметил, что Рашкин числится в Саратовской партийной организации.

«Ведомости» подчеркнули, что сам экс-депутат не стал подтверждать или опровергать возможность участия в выборах. Других подробностей о переговорах или процессе выдвижения кандидатуры в публикации не указано.

Ранее Рашкин заявил, что сожалеет об окончании своей политической карьеры после скандала 2021 года. Он назвал свое задержание спецоперацией политических конкурентов, направленной на устранение активного критика власти, а также отметил, что мог бы столкнуться с более жесткими обвинениями.

депутаты
Госдума
охота
Иркутская область
Валерий Рашкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 декабря
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.