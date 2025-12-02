Осужденный за незаконную охоту депутат задумался о возвращении в Госдуму Валерий Рашкин может участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Лишенный мандата после дела о незаконной охоте экс-депутат Валерий Рашкин может вернуться в Госдуму в 2026 году, сообщают «Ведомости». По данным издания, его рассматривают как возможного кандидата от Иркутской области, где у КПРФ появилось вакантное место после назначения Михаила Щапова аудитором Счетной палаты.

Как уточнил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, вопрос об участии в выборах в Госдуму будет решаться после обсуждений в кадровой комиссии и президиуме съезда партии. Он также отметил, что Рашкин числится в Саратовской партийной организации.

«Ведомости» подчеркнули, что сам экс-депутат не стал подтверждать или опровергать возможность участия в выборах. Других подробностей о переговорах или процессе выдвижения кандидатуры в публикации не указано.

Ранее Рашкин заявил, что сожалеет об окончании своей политической карьеры после скандала 2021 года. Он назвал свое задержание спецоперацией политических конкурентов, направленной на устранение активного критика власти, а также отметил, что мог бы столкнуться с более жесткими обвинениями.