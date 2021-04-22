Минтруд упростит получение пенсий для части россиян

https://static.news.ru/photo/6afddfc4-a3c1-11eb-b776-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера предлагает упростить Минтруд. Для этого планируется производить выплаты по специальному списку, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

По списку, в котором будут указаны лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, будет начисляться социальная пенсия, говорится в документе. На данный момент таким категориям пенсионеров нужно подтвердить свой статус и место проживания. Для этого надо лично предоставлять паспорт, свидетельство о рождении, где указана национальность. Либо подтверждать свой статус справкой от общины либо местной администрации.

Список, на основе которого будут начисляться пенсии, ведёт Федеральное агентство по делам национальностей. В нём указана информация о людях, которые относятся к малочисленным народам России. И если пенсионер уже включён в этот список, с него не могут требовать документы о национальности.

Планируется, что документ об упрощённом порядке начисления пенсий вступит в силу 7 февраля следующего года.

Как сообщалось ранее, Минтруд подготовил законопроект, принятие которого позволит лётчикам и шахтёрам не собирать больше самостоятельно бумаги и доказывать, что они работали много лет. Речь идёт о членах лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категориях работников организаций угольной промышленности.