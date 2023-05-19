Дело Ройзмана о дискредитации ВС РФ: какой приговор, помогла ли Пугачева Бывшего мэра Екатеринбурга признали виновным и назначили наказание

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) и его адвокат Владислав Идамжапов в Октябрьском районном суде

Октябрьский суд Екатеринбурга огласил приговор Евгению Ройзману (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Бывшего мэра города признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили наказание в виде штрафа на сумму 260 тысяч рублей. Именно такое наказание просило для него гособвинение. За что судили Ройзмана и почему ему вынесли именно такой приговор — в материале NEWS.ru.

За что судили Ройзмана

Дело против политика возбудили в прошлом августе. Предварительное следствие, все время которого Ройзман провел на свободе (ему было лишь запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться со свидетелями по делу и посещать публичные места), длилось около восьми месяцев, а разбирательство в суде — всего несколько недель. Процесс был гласным настолько, насколько это возможно — суд не запрещал видеосъемку во время заседания, а местные СМИ вели прямую трансляцию хода разбирательства в интернете.

Бывшего мэра Екатеринбурга обвиняли в дискредитации армии (ч.1 статьи 280.3 УК). Самое суровое наказание, которое могло грозить политику по этой статье, это пять лет лишения свободы. По версии следствия, преступление было совершено в июле прошлого года во время стрима на YouTube. В ходе него Ройзман назвал специальную военную операцию на Украине «войной», а символ СВО — букву Z — «зигой». При этом, отмечается в обвинительном заключении, подсудимый «не пояснил» цели проведения СВО. Политик своей вины не признал.

За что штрафовали Ройзмана раньше

До возбуждения уголовного дела Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии. Все три раза экс-мэр был оштрафован на 50 тысяч рублей, а причиной становились его публикации в соцсетях.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев, Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после рассмотрения уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ у Октябрьского районного суда

В прениях гособвинитель попросил признать Ройзмана виновным и назначить ему наказание в виде 260 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что изначально прокуратура указывала сумму в 280 тысяч. Как пояснил NEWS.ru адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, гособвинение попросило смягчить наказание и уменьшить размер штрафа, так как политик сутки содержался под стражей на досудебной стадии — с момента задержания 24 августа до 25 августа, когда ему назначили запрет на определенные действия.

По словам Идамжапова, в оглашении приговора на следующий день после прений «нет ничего удивительного».

«С недавних пор статья 310 УПК РФ позволяет огласить лишь вводную и резолютивную части приговора. То, что оглашение назначено на следующий день, в этом нет ничего удивительного, это распространённая практика, с учетом того, что в деле не так много доказательств», — сказал он.

Кто поддержал Ройзмана

На последнем заседании защита попросила приобщить поручительства публичных людей, которые дали Ройзману положительную характеристику. Среди них были Алла Пугачева, Наина Ельцина, Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Некоторые поручительства, в том числе Пугачевой, суд отказался приобщить.

Адвокат Идамжапов говорит, что некоторые из характеристик не приобщили из-за «внепроцессуальных обращений на имя суда». Однако, отмечает он, большую часть суд все же принял.

Защитник заявил, что решение об обжаловании приговора еще не принято. Сначала нужно получить приговор на руки и изучить его, сказал он.

Приговор политику для NEWS.ru прокомментировала его жена Юлия Крутеева. Она заявила, что не согласна с решением.

«Ну что мне сказать... Конечно, я не согласна, потому что Женя ни в чем не виноват. Но в имеющихся реалиях это, конечно, хорошо. Конечно, могло быть и хуже, это оптимальный вариант», — сказала она.

Крутеева добавила, что пока не в курсе, подаст ли Ройзман апелляцию на приговор.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Кто такой Евгений Ройзман

Ройзману 60 лет. В первую очередь он известен как мэр Екатеринбурга. Этот пост он занимал с 2013 по 2018 год: политик сам подал в отставку после того, как в городе были отменены выборы главы города.

До того как избраться в мэры Екатеринбурга, Ройзман был депутатом Госдумы — с 2003 по 2007 год. Входил в комитет по безопасности, комиссию по проблемам Северного Кавказа и комиссию при правительстве России по противодействию наркотикам. После этого в разное время был членом «Справедливой России» и «Правого дела».

Заметная часть деятельности Ройзмана — президентство в фонде «Город без наркотиков», который он сам и основал. Вокруг фонда практически с начала его работы постоянно возникали конфликты — в основном, из-за методов, к которым там прибегали для реабилитации наркозависимых. В частности, реабилитантов для преодоления ломки приковывали наручниками к кроватям. Критики фонда также сообщали о том, что к наркозависимым там применяется насилие.

Фонд взаимодействует с правоохранительными органами в борьбе с наркоторговлей в регионе. Например, собирает и анализирует информацию о наркоторговцах, проводит контрольные закупки, организует автотранспорт, сотрудники фонда выступают свидетелями в судах.

В 2012 году после смерти реабилитантки было возбуждено уголовное дело. Руководителей организации обвиняли в причинении смерти по неосторожности, незаконном лишении свободы, побоях. Ройзмана среди них не было.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) во время перерыва у здания Октябрьского районного суда

За что судили Ройзмана в СССР

Политик был судим в советские годы. В 1981-м ему дали три года за кражу, мошенничество и незаконное хранение оружия (ст. 144, 147 и 218 УК РСФСР). В 1984 году судимость была снята.

Ройзман известен также активным участием в благотворительности, которой он начал заниматься в 1996 году. Политик финансировал детские дома, основал музей «Невьянская икона», а в 2018 году открыл первый хоспис в области.

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