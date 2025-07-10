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10 июля 2025 в 09:38

Апелляцию Сафарова по аресту вернули в суд первой инстанции в Екатеринбурге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свердловский областной суд отправил на доработку апелляционную жалобу Акифа Сафарова — одного из обвиняемых в деле об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба судебной системы региона. Документ поступил в суд первой инстанции, санкционировавший арест фигуранта.

Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для устранения ошибок, — говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить под стражу Акифа Сафарова. Ожидается, что он останется в СИЗО до 19 июля. Следственные органы считают, что он был участником преступного сообщества, причастного к серии убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах.

До этого в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в Свердловской области пресечена деятельность преступной группы. Ее участников подозревают в убийствах и покушениях на убийства. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

суды
Екатеринбург
Свердловская область
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уголовные дела
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