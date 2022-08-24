«Заслуживает уважения»: глава Свердловской области поддержал Ройзмана Глава Свердловской области заявил, что задержанный Ройзман «заслуживает справедливости и уважения»

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Евгений Ройзман

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал в своем Telegram-канале видеообращение в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого ранее задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что политик заслуживает уважения и справедливости вне зависимости от того, кем он является.

У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит, — заявил он.

Также глава Свердловской области поблагодарил Ройзмана за создание музея Невьянской иконы в Екатеринбурге. Он рассчитывает на то, что музей удастся сохранить и он продолжит работать.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в собственной квартире. Обыски проводятся по трем адресам — в его квартире, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. В 2022 году политик был оштрафован судом трижды за дискредитацию российских войск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам Ройзмана, основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине. Он предположил, что будет этапирован в Москву для проведения расследования.