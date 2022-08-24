Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан за дискредитацию ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Видео задержания скандального экс-чиновника публикует Telegram-канал Mash.

Силовики нагрянули к бывшему градоначальнику домой, на кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов вбегают в дом, где живёт Ройзман, поднимаются на нужный этаж и после того, как политик открывает дверь, зачитывают ему документ о задержании.

Информацию о задержании Ройзмана подтверждает ТАСС. Известно, что сейчас его везут в суд.

Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Суд Екатеринбурга в этом году уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в соцсетях, общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. Также экс-мэр Екатеринбурга был оштрафован на 85 тысяч рублей за неуважение к власти.

Пост мэра Екатеринбурга Ройзман занимал с 2013 по 2018 годы. После он работал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», а потом занимался общественной деятельностью.

Ранее общественники из организации «Зов народа» попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на причастность к спонсированию ЛГБТ-движения среди подростков.