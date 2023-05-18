Меркачева усомнилась в пользе характеристики Пугачевой на Ройзмана

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Характеристика российской певицы Аллы Пугачевой, написанная на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), может быть бесполезна из-за статуса Примадонны, рассказала NEWS.ru правозащитница и журналистка Ева Меркачева. Она отметила, что сбор подобных отзывов — обычная работа адвоката.

Я не уверена, что они повлияют на решение суда, учитывая сегодняшнею ситуацию с Аллой Пугачевой, сейчас против нее многие патриоты, относятся не очень хорошо, — сказала Меркачева.

По мнению журналистки, более весомой характеристикой послужит та, которая была составлена супругой первого президента России Бориса Ельцина Наиной Ельциной — это существенно и серьезно. Меркачева подчеркнула, что общественная деятельница пользуется беспрекословным авторитетом у всех и то, что она просит, «не могли бы пропустить мимо ушей и сделать вид, что этого не было».

Ранее Меркачева рассказала, что согласна с характеристиками Ройзмана, которые дали Пугачева и Ельцина. По словам правозащитницы, он был образцовым главой, у него есть заслуги перед людьми. Она отметила, что Ройзман уже не хочет заниматься какой-либо политической деятельностью, так как рассказал правозащитнице, что хотел бы просто заниматься наукой.