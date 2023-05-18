Меркачева расcказала, что написала Пугачева в характеристике на Ройзмана Правозащитница Меркачева назвала Ройзмана образцовым мэром

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Правозащитница и журналист Ева Меркачева рассказала в разговоре с NEWS.ru, что она согласна с характеристиками экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые дали на него певица Алла Пугачева и вдова первого президента РФ Наина Ельцина. По словам правозащитницы, он был образцовым главой города, у него есть заслуги перед людьми.

Я абсолютна согласна с характеристиками Аллы Пугачевой и Наины Ельциной. Я сама писала такую же характеристику. Ройзман очень много сделал, когда был мэром Екатеринбурга, каждый житель его знает и может сказать о нем только хорошее. Он был образцовым мэром, доступным, простым, с каждым был готов поговорить. Также он создал два музея, которые являются огромным достоянием всего русского народа. Один музей он сразу передал в дар, и два тоже передаст людям, — рассказала Меркачева.

Она отметила, что Ройзман уже не хочет заниматься какой-либо политической деятельностью. Он хочет посвятить свою жизнь науке, изучающей иконы. Сейчас Ройзман пишет книгу.

Ранее Пугачева и Ельцина направили в суд положительные характеристики на Ройзмана. При этом суд отказался приобщить к делу часть характеристик, в том числе от певицы, сославшись на то, что обращения не процессуальные и не исследуются.

Защита экс-мэра, который проходит по делу о дискредитации армии, ранее попросила суд приобщить к делу характеристики, которые дали экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Меркачева, режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко. На заседание суда в Екатеринбург приехал и главный редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

По версии следствия, в июле 2022 года Ройзман, «желая подорвать авторитет» армии, провел на своем YouTube-канале прямую трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Представитель обвинения в суде заявил, что во время эфира экс-мэр Екатеринбурга назвал спецоперацию на Украине «войной», а символ Z — «зигой».