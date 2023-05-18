Пугачева и вдова Ельцина передали в суд характеристики на Ройзмана

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) перед рассмотрением по существу уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ

Певица Алла Пугачева и вдова первого президента РФ Наина Ельцина направили в суд положительные характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет «Коммерсант». Часть характеристик, в том числе от Пугачевой, суд отказался приобщить к делу, сославшись на то, что обращения не процессуальные и не исследуются.

«Непроцессуальное» — это все те характеристики, где сказали, что «Ройзмана нужно отпускать», нельзя преследовать и подобное,— отметил Ройзман.

Защита экс-мэра, который проходит по делу о дискредитации армии, также попросила суд приобщить к делу характеристики, которые дали экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), член СПЧ Ева Меркачева, режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко. На заседание суда в Екатеринбург приехал и главный редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

По версии следствия, в июле 2022 года Ройзман, «желая подорвать авторитет» армии, провел на своем YouTube-канале прямую трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Представитель обвинения в суде заявил, что во время эфира экс-мэр Екатеринбурга назвал спецоперацию на Украине «войной», а символ Z — «зигой».

Ройзмана задержали в августе 2022 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Прокуратура утвердила обвинительный приговор в марте 2023 года, суд отправил экс-мэра под арест.