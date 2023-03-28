Ройзману утвердили обвинительный приговор

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Евгений Ройзман

Прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительный приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о дискредитации российской армии, сообщила городская прокуратура. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд.

Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. дискредитации, — заявили в прокуратуре.

16 марта бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

При этом адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов назвал решение суда об аресте его подзащитного незаконным. Он пояснил, что его подзащитный не пользуется соцсетью «ВКонтакте» и поэтому не мог совершить деяние, послужившее основанием для ареста. Суд не счел эти доводы убедительными и отклонил жалобу защиты Ройзмана.