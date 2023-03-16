Адвокат Ройзмана обосновал незаконность его ареста Адвокат Ройзмана назвал его арест незаконным из-за отсутствия страницы в VK

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) и его адвокат Владислав Идамжапов

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Владислав Идамжапов назвал решение суда об аресте его подзащитного незаконным. Он пояснил РБК, что Ройзман не пользуется соцсетью «ВКонтакте» и поэтому не мог совершить деяние, послужившее основанием для ареста.

Евгений Вадимович никогда не имел личной страницы в социальной сети VK и, соответственно, не мог сделать репост. Мы просили истребовать данные у администрации социальной сети, но суд отказал во всем, — сказал адвокат.

Он добавил, что собирается обжаловать арест экс-мэра 17 марта.

Постановление об аресте Ройзмана на 14 суток суд Екатеринбурга вынес 16 марта. Политика обвиняют в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники.

Жена экс-мэра Екатеринбурга Юлия Крутеева назвала произошедшее «глупейшей ситуацией». Она пояснила, что ее муж никогда не пользовался соцсетью и не имеет отношения к упоминаемой странице. Кроме того, посту, послуживший основанием для ареста, опубликован был два года назад.