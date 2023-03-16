Жена Ройзмана объяснила, почему его задержание — «глупейшая ситуация» Жена Ройзмана: задержание Жени за репост — глупейшая ситуация, он никогда не пользовался «ВКонтакте»

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Жена Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — Юлия Крутеева в разговоре с NEWS.ru назвала задержание супруга в Екатеринбурге «глупейшей ситуацией». Она объяснила, что ему «предъявили» группу в соцсети «ВКонтакте», где «что-то перепостили». Собеседница отметила, что Ройзман никогда не пользовался «ВК».

Глупейшая ситуация. Кто-то когда-то создал группу под именем Ройзмана. Хотя там написано, кто руководители группы, есть администраторы. И ему предъявляют за эту группу, что он там что-то публиковал. Он во «ВКонтакте» не заходил вообще ни разу, не пользовался «ВКонтакте». Там что-то перепостили, то ли Навального, то ли еще что-то. Мы не знаем что. Какой-то старый репост, не свежий, а какой-то двухлетней давности, кто его там раскопал, — отметила Крутеева.

По словам Крутеевой, с Ройзманом находится его адвокат, а сотрудники правоохранительных органов вели себя «вежливо и терпеливо» во время задержания, так как ее супруга «знают и уважают в городе».

Ранее о задержании Ройзмана сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. Юрист отметил, что политику грозит до 15 суток ареста.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре.