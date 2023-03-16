Полиция задержала Ройзмана Авдокат Идамжапов: полиция задержала Ройзмана из-за поста в соцсетях

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Евгений Ройзман

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задержала полиция, сообщил ТАСС адвокат чиновника Владислав Идамжапов. По его словам, основанием для задержания Ройзмана стал пост в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный на его странице. Имаджапов отметил, что до конца дня состоится судебное заседание, по итогам которого экс-мэру грозит от 10 до 15 суток ареста.

Евгения Вадимовича обвиняют в том, что он когда-то сделал репост в социальной сети «ВКонтакте», но мы сразу заявляем о том, что Евгений Вадимович не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы «ВКонтакте», — сказал Идамжапов.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре.