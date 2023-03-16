Ройзмана арестовали на 14 суток

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

Назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде 14 суток административного ареста, — огласил приговор судья.

Политика признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники. На некоторое время в кадре появился логотип организации ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), именно его появление и послужило поводом для заведения административного дела.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре.