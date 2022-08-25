Ройзману избрали меру пресечения Суд в Екатеринбурге запретил Ройзману пользоваться интернетом и общаться с людьми

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Евгений Ройзман

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бывшему главе города Евгению Ройзману, сообщает РИА Новости из здания суда. Политику будет запрещено пользоваться интернетом и другими видами связи, общаться с людьми, если это не близкие родственники или адвокаты, а также посещать публичные мероприятия.

Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий, — огласила приговор судья.

Отмечается, что запрет покидать квартиру и общаться с кем бы то ни было суд счел необоснованным. После оглашения решения судья постановила освободить Евгения Ройзмана в зале суда.

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Перед началом судебного заседания политик заявил, что не признает вину.