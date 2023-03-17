Суд отклонил жалобу Ройзмана на его арест

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Суд отклонил жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на его арест за публичную демонстрацию экстремистской символики, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи. Политик останется под арестом.

Постановление судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича оставить без изменений, жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

Политика признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники. На некоторое время в кадре появился логотип ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), именно его появление и послужило поводом для заведения административного дела.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.