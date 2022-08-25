Ройзман не признал вину в дискредитации российской армии

Фото: Владимир Подоксенов/РИА Новости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил перед началом судебного заседания, что не признает вину по уголовному делу о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости. Сейчас идут судебные слушания, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю), — отметилРойзман.

По данным URA.RU, бывший глава Екатеринбурга отказался давать показания и подписывать протокол об обыске.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов, а также бывшего главы СБУ. Обыски проводились также офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на его YouTube-канале.

Ранее стало известно, что экс-главу Екатеринбурга могут этапировать в Москву для проведения следственных мероприятий. Позднее эта информация была опровергнута.

Впоследствии появилась информация, что следствие попросило избрать Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий