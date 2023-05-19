Суд огласил приговор Ройзману Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России

Фото: Жабриков Владимир/URA.RU/ТАСС

Рассмотрение дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, передает РИА Новости. Ройзман в свою очередь заявил, что не готов подавать апелляцию.

Ройзмана Евгения Вадимовича признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. С учетом содержания Ройзмана под стражей по настоящему уголовному делу с 24 августа 2022 года по 25 августа 2022 года смягчить размер назначенного штрафа на 20 тысяч рублей. Окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей, — огласил приговор судья.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».

Политика признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в группе во «ВКонтакте», которую ведут его сторонники. На некоторое время в кадре появился логотип ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), именно его появление и послужило поводом для заведения административного дела.