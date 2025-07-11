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11 июля 2025 в 03:20

Юрист объяснил, как противостоять патентному троллингу

Юрист Русяев: регистрацию товарного знака ради денег можно оспорить через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регистрацию товарного знака с целью извлечения прибыли, а не защиты интеллектуальной собственности можно оспорить в Роспатенте или через суд, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, патентные тролли — лица, регистрирующие популярные бренды без намерения их использовать, — часто требуют с предпринимателей выплаты под угрозой блокировки товаров.

Патентный троллинг — это регистрация товарных знаков и патентов не для охраны результатов интеллектуальной деятельности, а для получения прибыли за счет искусственного создания правовых рисков для предпринимателей. Лицо, не имеющее отношения к разработке продукта, подает заявку на регистрацию обозначения, уже пользующегося популярностью на рынке, но формально не охраняемого в России. После получения правовой охраны такой субъект направляет претензии настоящим продавцам. Оспорить такую регистрацию патента или товарного знака можно в Роспатенте или подав заявление в суд по интеллектуальным правам о признании недействительности исключительного права, — пояснил Русяев.

Он отметил, что если удастся доказать отсутствие новизны, введение в заблуждение потребителя или регистрацию без намерения использования товарного знака, то правовая охрана может быть аннулирована. Также юрист добавил, что не всегда следует доводить конфликт до суда, поскольку в ряде случаев результативным оказывается обращение в Роспатент.

Если удается доказать отсутствие новизны, введение в заблуждение потребителя или регистрацию без намерения использования, охрана товарного знака, зарегистрированого патентным тролем, может быть аннулирована. При этом не всегда необходимо доводить конфликт до суда. В ряде случаев результативной оказывается административная процедура в Роспатенте, особенно если продавец оперативно реагирует и может представить доказательства фактического использования обозначения задолго до регистрации, — резюмировал Русяев.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект может разграничить зоны ответственности маркетплейсов и продавцов. По его словам, вопрос регулирования деятельности онлайн-платформ назрел давно.

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