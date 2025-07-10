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10 июля 2025 в 09:49

Юрист раскрыл, как законопроект о маркетплейсах повлияет на их работу

Юрист Хаминский: в России разграничат ответственность продавцов и маркетплейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рассматриваемый в Госдуме законопроект может разграничить зоны ответственности маркетплейсов и продавцов, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, вопрос регулирования деятельности онлайн-платформ назрел давно.

В нем будут подробно описаны термины и определения, урегулированы отношения между маркетплейсами и продавцами, маркетплейсами и ПВЗ, маркетплейсами и покупателями и т. д. Закон впервые нормативно разграничит, за что отвечает маркетплейс, а за что — продавец, включая маркировку, сертификацию и оборот ограниченных товаров, — подчеркнул Хаминский.

Он подчеркнул, что документ предусматривает в том числе обязательную идентификацию продавцов через ЕСИА или госреестры, а также добровольное согласие продавцов на скидки. Кроме того, по его словам, подразумевается запрет на искажение поисковой сортировки товаров. Как пояснил юрист, если пользователь выбрал фильтр товаров по цене, платформам запрещается показывать более дорогие позиции выше дешевых из-за того, что их продвижение было оплачено.

Естественно, принятие закона будет только первым этапом в регулировании новых правоотношений. По результатам правоприменения будут вноситься уточнения и дополнения. Уже сейчас можно указать на отдельные недостатки. В частности, закон позволяет правительству Российской Федерации установить иные требования к карточке товара, нежели те, что прописаны в законе, — подытожил Хаминский.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в стране на маркетплейсах будут внедрять систему «российская полка», благодаря чему малый индустриальный бизнес получит стимул. По его словам, важно, чтобы и маркетплейсы, и крупные сети, и малые торговые объекты наращивали долю продаж отечественных товаров.

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