Власти Украины не в силах самостоятельно выплатить компенсации родственникам погибших солдат, если масштаб военных потерь ВСУ на самом деле составляет 1,7 млн, заявил председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко. По словам юриста, которые приводит РИА Новости, это может привести к масштабному народному недовольству. Как указал эксперт, Киеву в этом вопросе может помочь лишь Запад.

Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Речи о выплатах 15 млн [гривен] за каждого погибшего не идет, — подчеркнул Коваленко.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.