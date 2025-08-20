В России создали новую гранату для борьбы с противником в бронезащите

В России создали новую гранату для борьбы с противником в бронезащите Научно-исследовательский институт РФ запатентовал новую термобарическую гранату

Сотрудники Научно-исследовательского института прикладной химии запатентовали новую осколочно-термобарическую гранату, передает ТАСС. Она позволяет поражать противника в бронезащите, а также живую силу в укрытиях.

Изготовленная граната имеет цилиндрическую полусферическую форму. В ее корпус интегрированы шарики из стали или другого тяжелого сплава. Всего насчитывается около 900 поражающих элементов, сообщили журналисты. Они «соединены друг с другом в плотную укладку и жестко закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты посредством полимерной связки, например полиамида».

Боеприпас способен оказать осколочное и фугасное действие взрывной волной, а также выделить излучение от продуктов взрыва. Изначальная скорость поражающих элементов при этом составляет 1300–1500 м/с, добавил источник.

