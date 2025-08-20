Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:44

В России создали новую гранату для борьбы с противником в бронезащите

Научно-исследовательский институт РФ запатентовал новую термобарическую гранату

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Научно-исследовательского института прикладной химии запатентовали новую осколочно-термобарическую гранату, передает ТАСС. Она позволяет поражать противника в бронезащите, а также живую силу в укрытиях.

Изготовленная граната имеет цилиндрическую полусферическую форму. В ее корпус интегрированы шарики из стали или другого тяжелого сплава. Всего насчитывается около 900 поражающих элементов, сообщили журналисты. Они «соединены друг с другом в плотную укладку и жестко закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты посредством полимерной связки, например полиамида».

Боеприпас способен оказать осколочное и фугасное действие взрывной волной, а также выделить излучение от продуктов взрыва. Изначальная скорость поражающих элементов при этом составляет 1300–1500 м/с, добавил источник.

Ранее Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Они пролетели над нейтральными водами Баренцева моря. Длительность полета составила более четырех часов. Ракетоносцы сопровождали Су-33 Военно-морского флота России.

гранаты
патенты
институты
разработки
