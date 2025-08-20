Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 18:38

Эксперт раскрыл, что может взять Россия в обмен на допуск НАТО на Украину

Баранец: Россия может забрать Одессу в обмен на допуск войск НАТО на Украину

Киеву могут позволить допустить воинский контингент НАТО на территорию Украины в обмен на передачу России южных областей, включая Одессу, предположил военный обозреватель Виктор Баранец в публикации для KP.RU. Полковник предположил, что такое развитие событий возможно при достижении определенных политических договоренностей.

По словам Баранца, некоторые европейские лидеры уже поддержали идею отправки своих войск после подписания мирного соглашения. Российская сторона в этом случае должна будет потребовать соответствующую компенсацию в виде территорий на юге Украины.

Вариант: НАТО входит на Украину, но при условии, что к России отходят все южные области бывшей Украины, включая Одесскую и Николаевскую. Возможно, и Харьковская. Бьем еще по одному больному месту Киева — отрезаем его от Черного моря, — написал обозреватель.

Эксперт также предложил заключить специальное соглашение, предоставляющее России право на применение любых видов оружия в ответ на атаки с украинской территории. Речь идет о возможности использования всего арсенала, включая ядерное оружие, для защиты национальной безопасности.

Ранее Баранец заявлял, что перелом на Сумском направлении может произойти к концу осени. По его оценкам, текущая ситуация зависит от множества факторов, включая перегруппировку сил противника. Он отметил, что украинские войска активно минируют подступы к городу, в то время как российские подразделения продолжают методичное наступление, избегая значительных потерь.

