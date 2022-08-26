«Честный и порядочный»: Макаревич написал письмо в защиту Ройзмана Макаревич направил в суд письмо в защиту Ройзмана с самыми положительными характеристиками

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич написал в суд письмо в защиту экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с просьбой учесть его заслуги при выборе меры пресечения. Обращение музыканта опубликовал в своём Telegram-канале Эдгард Запашный.

Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за фейки о российской армии и этапирован в Москву. Своё послание Макаревич адресовал «судебным органам страны». В нём он даёт самую положительную характеристику опальному политику и уверяет, что знает его много лет как «человека безукоризненной честности и порядочности».

В качестве аргумента музыкант пишет, что Ройзман помогал россиянам «решать их проблемы», к тому же он является «выдающимся специалистом в области Навьянской иконы».

Очень прошу учесть вышеизложенное, избирая меру пресечения для гражданина России Ройзмана Е. В., — обращается к судебным органам Макаревич.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал Макаревича «выжившим из ума стариком». Поводом стали крайне агрессивные заявления музыканта в адрес россиян.