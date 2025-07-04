Даже остыть не успеют: быстрые лепешки с творогом, которые можно заморозить

Даже остыть не успеют: быстрые лепешки с творогом, которые можно заморозить

Творожные лепешки «Минутка» — горячие даже после заморозки! Эти лепешки — мое спасение, когда гости на пороге или нужно быстро накормить семью. Пышные, с хрустящей корочкой и нежной творожной серединкой — съедаются моментально! А еще их можно заморозить и разогревать — как свежие.

В миске смешайте 500 мл кефира комнатной температуры, 2 яйца и 1/2 ч. л. соли. Добавьте 300 г творога (лучше 5% жирности) и мелко нарезанный зеленый лук (примерно пучок). Просеките 200 г муки с 1 ч. л. соды — тесто должно получиться как густая сметана.

Дайте постоять 10 минут — сода в кефире сделает свое дело. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой — должны подрумяниться.

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