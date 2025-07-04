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04 июля 2025 в 11:00

Просто обжариваю творог с орехами! Творожный щербет к чаю за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожное чудо — десерт, который всех обманет! Этот необычный десерт — настоящая магия вкуса! Хрустящие орехи, карамельные нотки и нежная текстура… Никто не догадается, что основа — обычный творог! Готовила вчера — дети думали, что я купила восточные сладости.

Берем 300 г сухого творога (лучше 5–9% жирности). Важно: если творог влажный, отожмите его через марлю. На сухой сковороде обжариваем творог 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая, — он должен стать «песчанистым» и слегка пожелтеть.

Добавляем 30 г сливочного масла, продолжаем жарить еще 2 минуты. Всыпаем 150 г сахара и 1 ч. л. ванильного — теперь главное не отходить! Помешиваем 5–7 минут, пока сахар не карамелизуется и масса не станет золотистой.

Орехи (50 г грецких + 20 г арахиса) измельчаем не слишком мелко. Добавляем к творожной массе, энергично перемешиваем. Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, плотно утрамбовываем.

Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 15 минут — должна появиться румяная корочка. Остужаем 2 часа при комнатной температуре, затем на час в холодильник. Режем на кубики — готово!

Ранее сообщалось, как приготовить воздушный хворост «Цветы лотоса».

творог
десерты
простые рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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