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04 июля 2025 в 08:00

Тарт «Клубничный рай» уделает любой торт! Покорит всех с первого кусочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарт «Клубничный рай» покорит с первого кусочка и уделает любой торт — попробуйте и убедитесь! Три формы клубники в одном десерте — нежная начинка, воздушный ягодный крем и хрустящие сублимированные кусочки. Этот тарт получается одновременно праздничным и домашним, эффектным, но несложным в исполнении. Идеален для особого случая.

Ингредиенты

  • Сахар — 200 г
  • Вода — 100 мл
  • Сливочное масло — 150 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Пшеничная мука — 230 г
  • Клубника — 900 г
  • Сахарная пудра — 95 г
  • Лайм — 1 шт.
  • Молотая гвоздика — 1/4 ч. л.
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Агар-агар — 15 г
  • Сливки 33% — 150 мл
  • Миндальная мука — 50 г
  • Сублимированная клубника — по вкусу

Приготовление

  1. Масло перетереть с мукой, пудрой и щепоткой соли до мелкой крошки. Вмешать яйцо, при необходимости — немного холодной воды. Завернуть и охладить. Распределить по форме, наколоть, выпекать с грузом 20 минут, затем без — ещё 15. Остудить.
  2. Вскипятить воду с сахаром и специями, настоять, удалить корицу. Ввести агар, проварить. Добавить 700 граммов клубники, пробить блендером, снова довести до кипения. Влить в тарт, охладить до застывания.
  3. Взбить сливки до пиков, добавить пробитую блендером клубнику и лайм. Распределить на слой желе, украсить клубникой и посыпать сублимированной клубникой.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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