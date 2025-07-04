Тарт «Клубничный рай» уделает любой торт! Покорит всех с первого кусочка

Тарт «Клубничный рай» покорит с первого кусочка и уделает любой торт — попробуйте и убедитесь! Три формы клубники в одном десерте — нежная начинка, воздушный ягодный крем и хрустящие сублимированные кусочки. Этот тарт получается одновременно праздничным и домашним, эффектным, но несложным в исполнении. Идеален для особого случая.

Ингредиенты

Сахар — 200 г

Вода — 100 мл

Сливочное масло — 150 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Пшеничная мука — 230 г

Клубника — 900 г

Сахарная пудра — 95 г

Лайм — 1 шт.

Молотая гвоздика — 1/4 ч. л.

Палочка корицы — 1 шт.

Агар-агар — 15 г

Сливки 33% — 150 мл

Миндальная мука — 50 г

Сублимированная клубника — по вкусу

Приготовление

Масло перетереть с мукой, пудрой и щепоткой соли до мелкой крошки. Вмешать яйцо, при необходимости — немного холодной воды. Завернуть и охладить. Распределить по форме, наколоть, выпекать с грузом 20 минут, затем без — ещё 15. Остудить. Вскипятить воду с сахаром и специями, настоять, удалить корицу. Ввести агар, проварить. Добавить 700 граммов клубники, пробить блендером, снова довести до кипения. Влить в тарт, охладить до застывания. Взбить сливки до пиков, добавить пробитую блендером клубнику и лайм. Распределить на слой желе, украсить клубникой и посыпать сублимированной клубникой.

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