Из творога вместо сырников и запеканки! Ленивые хачапури на завтрак!

Из творога вместо сырников и запеканки! Ленивые хачапури на завтрак!

Ленивые хачапури из творога — завтрак за 15 минут! Эти нежные творожные «лодочки» с хрустящей корочкой — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени. Готовятся проще обычных сырников, а выглядят как настоящие хачапури!

Разомните вилкой 250 г творога (лучше 9% жирности), добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 3 ст. л. муки. Замесите мягкое тесто — если липнет к рукам, добавьте еще ложку муки. Разделите на 4 части, каждую раскатайте в овал толщиной 1 см.

Для начинки смешайте 100 г тертого сулугуни (можно заменить адыгейским или моцареллой) с 1 ст. л. сметаны. Выложите начинку по центру овалов, защипните края, оставив середину открытой.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите хачапури швом вниз. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты до золотистой корочки, аккуратно переверните. В открытую часть вбейте по яйцу (мелкому), накройте крышкой и готовьте еще 4 минуты.

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