На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут

На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут

Два подземных толчка магнитудой 6,0 и 5,2 были зарегистрированы в районе Камчатки за 16 минут, сообщили представители местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук в своем Telegram-канале. По их словам, информации об их ощутимости пока не было.

Первое землетрясение, магнитуда которого составила 6,0, зафиксировали на расстоянии 402 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщили сейсмологи. Второе землетрясение зарегистрировали на удалении 248 километров от города. Эпицентры подземных толчков располагались на глубинах 33 и 38,7 километра соответственно.

Ранее замначальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС России Иван Лемихов сообщил, что угроза вызванного землетрясением цунами для камчатского побережья миновала. Значительного повышения уровня воды в населенных пунктах региона не наблюдается, подчеркнул он. Лемихов также заявил об осмотре некоторых категорий зданий специализированными группами, которые не выявили значительных разрушений.