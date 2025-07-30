Два маленьких брата утонули на испанском побережье

Двое британских мальчиков 11 и 13 лет погибли, утонув в море на глазах у собственного отца на испанском побережье, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел вечером 29 июля на пляже Ларга в курортном городке Салоу (провинция Таррагона).

Отец семейства моментально бросился на помощь тонущим сыновьям, однако спасателям удалось вытащить из воды лишь самого мужчину. Подростков, оказавшихся в смертельной опасности, спасти не удалось.

В настоящее время семье погибших детей оказывается профессиональная психологическая поддержка. Местные власти выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее в Крыму спасли двух туристов, которые сбились с тропы в темноте и потерялись на горе Аю-Даг. На помощь людям оперативно приехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасателям удалось найти людей спустя час поисков. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Между тем в Башкирии местная жительница погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего мальчика. Тело 43-летней женщины вытащили из реки очевидцы. При этом подростку удалось выплыть самостоятельно.