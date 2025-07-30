Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 19:41

Два маленьких брата утонули на испанском побережье

Спасатели на лодке в Испании Спасатели на лодке в Испании Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Двое британских мальчиков 11 и 13 лет погибли, утонув в море на глазах у собственного отца на испанском побережье, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел вечером 29 июля на пляже Ларга в курортном городке Салоу (провинция Таррагона).

Отец семейства моментально бросился на помощь тонущим сыновьям, однако спасателям удалось вытащить из воды лишь самого мужчину. Подростков, оказавшихся в смертельной опасности, спасти не удалось.

В настоящее время семье погибших детей оказывается профессиональная психологическая поддержка. Местные власти выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее в Крыму спасли двух туристов, которые сбились с тропы в темноте и потерялись на горе Аю-Даг. На помощь людям оперативно приехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасателям удалось найти людей спустя час поисков. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Между тем в Башкирии местная жительница погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего мальчика. Тело 43-летней женщины вытащили из реки очевидцы. При этом подростку удалось выплыть самостоятельно.

Испания
утопления
море
трагедии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Меняет правила игры»: в США решили попугать Россию ультиматумом Трампа
Изнасиловали дочь под носом у отца: озабоченные мигранты гуляют на свободе
IPhone 17 предрекли подорожание
В работе популярного ресторана быстрого питания произошел сбой
Найденные ФБР документы о вмешательстве в выборы планировали уничтожить
Отец расплакался после приговора участковому
Труп малыша в выгребной яме и побои педофила: дикие ЧП за день
Грузовик сдавал назад и насмерть переехал пенсионерку
ООН пообещала помочь с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке
В Германии раскрыли условия сделки между фон дер Ляйен и Трампом
Реальные зарплаты россиян неожиданно «забуксовали» после роста
Ozon окончательно переедет с Кипра в Россию
Россия и КНР продолжат координацию усилий по одному глобальному вопросу
Германия проверит новую инициативу Зеленского
Орбан раскрыл ошибки Зеленского
Суд огласил решение по главе КПРФ в Ленобласти за пост с Навальным
Жара разогнала потребление электроэнергии на юге России до рекорда
В Турции объяснили, почему не работают эмбарго против России
Ученые выявили связь нестабильного сна и 170 заболеваний
Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятке на 180 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.