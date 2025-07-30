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30 июля 2025 в 19:33

СК начал проверку после гибели юного спортсмена под Светлогорском

Следователи выясняют причины смерти подростка в детском лагере под Светлогорском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали доследственную проверку после того, как в детском лагере под Светлогорском скончался подросток, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК. По данным источника, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В СУ СК России по данному факту проводится доследственная проверка, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, — уточнили в пресс-службе.

По информации калининградских СМИ, мальчику было 14 лет. Он занимался тхэквондо и входил в состав областной сборной. В начале июня подросток сдал экзамен на черный пояс. Для родителей смерть ребенка оказалась внезапной.

Ранее в Калининградской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции в загородном детском лагере ГАУ КО ОО «Школа-интернат лицей-интернат» в поселке Ушаково. У одного ребенка диагноз подтвержден лабораторно, еще у восьми — по симптомам фарингита и кожных высыпаний. В результате смена в лагере была досрочно завершена. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

Следственный комитет
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