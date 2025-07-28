Без выпечки за считаные минуты: сладкий ролл с творогом и ягодами

Без выпечки за считаные минуты: сладкий ролл с творогом и ягодами

Сладкий ролл из лаваша с творогом и ягодами — это нежное сочетание мягкого творожного крема, сочных ягод и хрустящего лаваша. Лаваш пропитывается творожной массой, становясь мягким, но сохраняя форму, а ягоды добавляют приятную кислинку и свежесть.

Для приготовления смешайте 200 г творога с 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сметаны и ванилью по вкусу. Разверните лист лаваша, равномерно распределите творожную массу, сверху разложите свежие ягоды (клубнику, малину, чернику). Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки — можно полить медом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой. Этот десерт готовится без выпечки за считаные минуты, вам нужно лишь немного подождать, пока он пропитается.

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