Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 19:46

Без выпечки за считаные минуты: сладкий ролл с творогом и ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий ролл из лаваша с творогом и ягодами — это нежное сочетание мягкого творожного крема, сочных ягод и хрустящего лаваша. Лаваш пропитывается творожной массой, становясь мягким, но сохраняя форму, а ягоды добавляют приятную кислинку и свежесть.

Для приготовления смешайте 200 г творога с 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сметаны и ванилью по вкусу. Разверните лист лаваша, равномерно распределите творожную массу, сверху разложите свежие ягоды (клубнику, малину, чернику). Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки — можно полить медом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой. Этот десерт готовится без выпечки за считаные минуты, вам нужно лишь немного подождать, пока он пропитается.

Ранее стало известно, как приготовить вафельные трубочки на сковороде: вкуснятина без хлопот с творожным кремом.

творог
рецепты
рулеты
ягоды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России от США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат давать сдачу
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
Алкоголизм и публичные оскорбления: все о скандале Кудрявцевой с мужем
Танец жениха с друзьями обернулся арестом
Раскрыта роль стран НАТО в атаках украинских БПЛА на Россию
Цены на бензин в РФ взлетят в августе? Что будет, если экспорт запретят
«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах
Власти рассказали, смогут ли жильцы дома в Астрахани вернуться в квартиры
Солист «Иванушек International» открестился от брака с новой возлюбленной
«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского
Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.