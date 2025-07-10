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10 июля 2025 в 12:15

Вафельные трубочки на сковороде: вкуснятина без хлопот с творожным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вафельные трубочки можно сделать на сковороде. Они получаются хрустящими с золотистой корочкой и нежной текстурой внутри. Рассказываем, как без хлопот приготовить эту вкуснятину с творожным кремом.

Для теста взбейте 2 яйца со 100 г сахара, добавьте 200 мл молока, 100 г растопленного сливочного масла, щепотку ванилина и 200 г муки — консистенция должна напоминать жидкую сметану. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выливайте тесто тонким слоем (как блин), жарьте под крышкой 2–3 минуты с каждой стороны до румяности.

Для крема смешайте 200 г творожного сыра (или жирной сметаны), 100 г сахарной пудры и 1 ст. л. лимонного сока — взбейте до воздушности. Положите начинку на вафли и скрутите трубочкой.

Вкус — идеальный баланс хруста и нежности: вафли напоминают классические венские, но более тонкие, а крем с легкой кислинкой дополняет их сладость.

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вафли
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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