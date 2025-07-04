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04 июля 2025 в 06:30

Кексы «Взрыв на шоколадной фабрике»! Готовить просто — дети в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кексы «Взрыв на шоколадной фабрике»! Готовить просто — дети в восторге. Шоколадные кексы с жидкой начинкой — идеальный десерт для тех, кто ценит вкус и простоту. Густой шоколадный центр и нежные пропечённые края создают неповторимый контраст текстур. Этот быстрый рецепт поможет сделать лакомство, которое удивит гостей и подарит уют.

Ингредиенты

  • Сахар — 50 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Куриное яйцо — 3 шт.
  • Какао — 20 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Пшеничная мука — 60 г
  • Яичные желтки — 3 шт.
  • Чёрный шоколад 70% — 200 г
  • Молочный шоколад — 70 г

Приготовление

  1. Растопить черный шоколад и масло на паровой бане, перемешать и остудить. Взбить яйца, желтки и сахар до пышной пены. Соединить шоколадную смесь с яично-сахарной, добавить муку, какао и соль, перемешать.
  2. Разогреть духовку до 200 °C. Вылить немного тесто в смазанные формочки уложить по кусочку молочного шоколада, сверху еще теста, и выпекать 20–30 минут, пока края пропекутся, а центр останется жидким.

Лучше всего подавать их горячими, в паре с шариком ванильного мороженого.

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простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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