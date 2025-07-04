Кексы «Взрыв на шоколадной фабрике»! Готовить просто — дети в восторге

Кексы «Взрыв на шоколадной фабрике»! Готовить просто — дети в восторге

Кексы «Взрыв на шоколадной фабрике»! Готовить просто — дети в восторге. Шоколадные кексы с жидкой начинкой — идеальный десерт для тех, кто ценит вкус и простоту. Густой шоколадный центр и нежные пропечённые края создают неповторимый контраст текстур. Этот быстрый рецепт поможет сделать лакомство, которое удивит гостей и подарит уют.

Ингредиенты

Сахар — 50 г

Сливочное масло — 100 г

Куриное яйцо — 3 шт.

Какао — 20 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Пшеничная мука — 60 г

Яичные желтки — 3 шт.

Чёрный шоколад 70% — 200 г

Молочный шоколад — 70 г

Приготовление

Растопить черный шоколад и масло на паровой бане, перемешать и остудить. Взбить яйца, желтки и сахар до пышной пены. Соединить шоколадную смесь с яично-сахарной, добавить муку, какао и соль, перемешать. Разогреть духовку до 200 °C. Вылить немного тесто в смазанные формочки уложить по кусочку молочного шоколада, сверху еще теста, и выпекать 20–30 минут, пока края пропекутся, а центр останется жидким.

Лучше всего подавать их горячими, в паре с шариком ванильного мороженого.

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