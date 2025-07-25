Украинские танки заметили на границе Камбоджи Defence blog: Таиланд направил украинские танки на штурм у границы с Камбоджей

Таиланд решил использовать украинские танки Т-84 «Оплот» на границе с Камбоджей, пишет Defence blog. Авторы материала уточнили, что Королевская армия страны закупила 49 боевых машин еще в 2011 году.

Местные СМИ и военные обозреватели в Таиланде сообщают, что королевская армия применила танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе границы, — указано в статье.

Дипломатический кризис между двумя соседними государствами обострился в среду, 23 июля, когда Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня. Это произошло после того, как тайский военнослужащий потерял конечность при подрыве на мине в спорной зоне. Помимо него, еще два бойца тайской армии также пострадали от взрывных устройств. В итоге напряженность перешла в открытые боестолкновения.

Власти Таиланда решили закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей. Руководство страны сообщило о боестолкновениях как минимум в шести локациях.

Позднее стало известно, что ракетные удары, которые Камбоджа нанесла по приграничным районам Таиланда, привели к гибели 11 гражданских лиц. Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин.