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25 июля 2025 в 05:15

Ветеринар предостерег от мытья домашних животных человеческим шампунем

Ветеринар Шеляков: человеческий шампунь может вызвать у животного приступ удушья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование человеческого шампуня для мытья домашних животных может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая аллергию и приступ удушья, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, кожа животных имеет иную структуру.

Мыть домашних питомцев следует только средствами для животных. Человеческий шампунь не подходит. У нас другая структура кожи. К тому же, человеческие шампуни, мыла все пенятся и имеют различные отдушки, которые могут даже аллергию вызвать или приступ удушья, — пояснил Шеляков.

Кроме того, он отметил, что частое мытье питомцев может снизить эффективность препаратов от блох и клещей, которые наносятся на шерсть. Он объяснил, что такие средства работают лучше на грязной шерсти, так как растворяются в жировом слое кожи.

Важно также помнить, если мы животных обрабатываем от клещей и блох, то капельки средства наносятся в основном на грязную шерсть. То есть мы понимаем, что если слишком часто будем мыть собачку, то снизим защиту ее от эктопаразитов от которых обрабатываем. И сам препарат будет хуже работать на чистой шерсти, потому что все эти препараты действуют путем растворения в жировом слое волос и кожи, — резюмировал Шеляков.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

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