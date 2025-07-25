Готовим вкусный завтрак за 10 минут из кабачков: вафельки как в ресторане

Готовим вкусный завтрак за 10 минут из кабачков: вафельки как в ресторане

Такие вафли легко заменят хлеб или станут самостоятельным блюдом. Готовятся они из простых ингредиентов, а подавать можно с соусами, зеленью или просто со сметаной. Отличный вариант, если хочется сытного, но легкого блюда.

Один средний кабачок (примерно 250 г) натрите крупно. Отожмите лишнюю жидкость. Соедините его с 1 яйцом, положите 2 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите по вкусу, натрите 50 г сыра — лучше всего подойдет твердый. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Разогрейте вафельницу, слегка смажьте маслом. Кладите порцию теста и пеките 4–6 минут до золотистой корочки. Готовые вафли подавайте горячими — с йогуртом, зеленью или даже копченой рыбой.

Совет: для остроты можно добавить в тесто немного чеснока или щепотку паприки. А если положить сверху ложку мягкого творога — получится совсем идеально.

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