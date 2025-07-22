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22 июля 2025 в 05:42

Готовлю эти шоколадные оладушки на завтрак: будильник семье больше не нужен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат этих шоколадных оладий разбудит кого угодно! Пышные, нежные и чуть тянущиеся благодаря прослойке из растопленного шоколада — лучший способ начать утро вкусно. Отлично сочетаются с йогуртом или свежими ягодами.

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • эритрит — 80 г;
  • йогурт греческий — 100 г;
  • рисовая мука — 120 г;
  • дрожжи сухие — 6 г;
  • какао — по вкусу;
  • шоколад — для прослойки.

Приготовление:

  1. Смешать яйца, молоко, эритрит и йогурт до однородности.
  2. Добавить муку, дрожжи и какао, еще раз хорошо перемешать и оставить на 20–30 минут.
  3. Разогреть сковороду, выкладывать по ложке теста, сверху — кусочек шоколада, накрыть еще ложкой теста.
  4. Обжаривать с двух сторон до румяности. Подавать теплыми.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
оладьи
шоколад
завтраки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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