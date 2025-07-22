Готовлю эти шоколадные оладушки на завтрак: будильник семье больше не нужен

Готовлю эти шоколадные оладушки на завтрак: будильник семье больше не нужен

Аромат этих шоколадных оладий разбудит кого угодно! Пышные, нежные и чуть тянущиеся благодаря прослойке из растопленного шоколада — лучший способ начать утро вкусно. Отлично сочетаются с йогуртом или свежими ягодами.

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

эритрит — 80 г;

йогурт греческий — 100 г;

рисовая мука — 120 г;

дрожжи сухие — 6 г;

какао — по вкусу;

шоколад — для прослойки.

Приготовление:

Смешать яйца, молоко, эритрит и йогурт до однородности. Добавить муку, дрожжи и какао, еще раз хорошо перемешать и оставить на 20–30 минут. Разогреть сковороду, выкладывать по ложке теста, сверху — кусочек шоколада, накрыть еще ложкой теста. Обжаривать с двух сторон до румяности. Подавать теплыми.

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