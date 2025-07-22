Готовлю эти шоколадные оладушки на завтрак: будильник семье больше не нужен

Аромат этих шоколадных оладий разбудит кого угодно! Пышные, нежные и чуть тянущиеся благодаря прослойке из растопленного шоколада — лучший способ начать утро вкусно. Отлично сочетаются с йогуртом или свежими ягодами.
Ингредиенты:
- яйцо — 2 шт.;
- молоко — 100 мл;
- эритрит — 80 г;
- йогурт греческий — 100 г;
- рисовая мука — 120 г;
- дрожжи сухие — 6 г;
- какао — по вкусу;
- шоколад — для прослойки.
Приготовление:
- Смешать яйца, молоко, эритрит и йогурт до однородности.
- Добавить муку, дрожжи и какао, еще раз хорошо перемешать и оставить на 20–30 минут.
- Разогреть сковороду, выкладывать по ложке теста, сверху — кусочек шоколада, накрыть еще ложкой теста.
- Обжаривать с двух сторон до румяности. Подавать теплыми.
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