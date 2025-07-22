Вот почему все помешались на смузи с бананом! 10 рецептов на каждый день

Вот почему все помешались на смузи с бананом! 10 рецептов на каждый день

Смузи — это настоящий источник витаминов и энергии. Он отлично бодрит, насыщает и готовится за считаные минуты. Делимся вкусной подборкой: лучшие рецепты смузи с бананом, которые легко приготовить в блендере.

1. Классический смузи с бананом и молоком

Очистите спелый банан, нарежьте и переложите в блендер. Добавьте 250 мл молока и чайную ложку меда. Взбивайте до однородности — получится базовый, но очень вкусный банановый смузи.

2. Сладкий смузи с финиками

Соедините в блендере нарезанный банан и 4 финика без косточек. Влейте 250 мл питьевого йогурта, добавьте щепотку корицы и пару листиков свежей мяты. Положите немного льда и тщательно измельчите.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Смузи с вишней и кефиром

В чашу блендера выложите кусочки банана, горсть вишни без косточек и 1,5 столовые ложки овсянки. Залейте стаканом кефира и взбейте до мягкой текстуры. Легкий фруктовый смузи готов.

4. Смузи с клубникой и бананом

Смешайте в блендере очищенный банан и 250 г свежей или размороженной клубники. Влейте 400 мл молока или йогурта без добавок и взбейте до кремовой консистенции.

5. Шоколадный смузи

Натрите 50 г темного шоколада, добавьте к нему 2 ложки овсянки и измельчите все в блендере. Затем влейте 100 мл йогурта, полстакана молока и положите нарезанный банан. Взбейте до однородности — получится вкусный десертный смузи.

6. Белковый смузи с творогом

Выложите в блендер банан, 100 г творога и 1 ложку овсянки. Влейте 50 мл молока, по желанию добавьте чайную ложку меда. Взбейте до получения мягкой пюреобразной текстуры.

7. Цитрусовый смузи с апельсином

Очистите апельсин от кожуры и белых плёнок, удалите косточки. Разделите на дольки, добавьте нарезанный банан и влейте 250 мл молока. Взбейте все в блендере до воздушной массы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

8. Смузи с киви и бананом

Очистите два киви и один банан, нарежьте и отправьте в блендер. Влейте 125 мл кефира или питьевого йогурта и измельчите до гладкой консистенции.

9. Жиросжигающий смузи с ананасом

Срежьте кожуру с банана и 150 г свежего ананаса, нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте лед и 250 мл кокосового или обычного молока. Взбейте — получится освежающий диетический напиток.

10. Зеленый смузи с овощами и бананом

Натрите морковь, нарежьте банан, два стебля сельдерея и зелень петрушки. Поместите все в блендер, добавьте 100 мл воды и 30 мл кефира. При желании положите чайную ложку мёда и немного корицы. Измельчите до полной однородности.

Эти смузи с бананом не только вкусные и сытные, но и полезные. Готовьте их в блендере и заряжайтесь витаминами каждый день!