Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару

Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару

Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару. Это клубнично-мятно-банановое мороженое — отличный лёгкий десерт для жаркого летнего дня. Натуральная сладость бананов сочетается со свежестью клубники и прохладой мяты. Готовится просто, быстро и без лишних калорий.

Ингредиенты

Банан — 300 г

Молоко — 100 мл

Свежая клубника — 100 г

Листья мяты — 3–5 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Нарежьте банан и клубнику на небольшие кусочки. Поместите фрукты, мяту и лимонный сок в блендер, добавьте молоко. Взбейте всё до однородной и кремовой консистенции. Переложите смесь в форму для заморозки и поставьте в морозильник минимум на 2 часа. Перед подачей немного разморозьте, чтобы мороженое стало мягче и нежнее.

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