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06 июля 2025 в 12:30

Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару. Это клубнично-мятно-банановое мороженое — отличный лёгкий десерт для жаркого летнего дня. Натуральная сладость бананов сочетается со свежестью клубники и прохладой мяты. Готовится просто, быстро и без лишних калорий.

Ингредиенты

  • Банан — 300 г
  • Молоко — 100 мл
  • Свежая клубника — 100 г
  • Листья мяты — 3–5 г
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Нарежьте банан и клубнику на небольшие кусочки. Поместите фрукты, мяту и лимонный сок в блендер, добавьте молоко.
  2. Взбейте всё до однородной и кремовой консистенции. Переложите смесь в форму для заморозки и поставьте в морозильник минимум на 2 часа. Перед подачей немного разморозьте, чтобы мороженое стало мягче и нежнее.

Ранее мы готовили домашнее мороженое легко и просто! Вы забудете о магазинном!

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банан
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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