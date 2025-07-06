Некалорийное домашнее мороженое! Три ингредиента, и готово — вкусно в жару. Это клубнично-мятно-банановое мороженое — отличный лёгкий десерт для жаркого летнего дня. Натуральная сладость бананов сочетается со свежестью клубники и прохладой мяты. Готовится просто, быстро и без лишних калорий.
Ингредиенты
- Банан — 300 г
- Молоко — 100 мл
- Свежая клубника — 100 г
- Листья мяты — 3–5 г
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
- Нарежьте банан и клубнику на небольшие кусочки. Поместите фрукты, мяту и лимонный сок в блендер, добавьте молоко.
- Взбейте всё до однородной и кремовой консистенции. Переложите смесь в форму для заморозки и поставьте в морозильник минимум на 2 часа. Перед подачей немного разморозьте, чтобы мороженое стало мягче и нежнее.
Ранее мы готовили домашнее мороженое легко и просто! Вы забудете о магазинном!